Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным
Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.В источнике
С чего всё началось
Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей
Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
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