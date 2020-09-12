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REGNUM
REGNUM

Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году, говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина (есть в распоряжении ТАСС).
ТАССвчера в 01:24
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России почти закончились деньги для безработных

Lenta.ruвчера в 11:06
ГЛАС.RU

В России потребность в выплатах пособий по безработице достигает 185,3 млрд. рублей

ГЛАС.RUвчера в 03:02
Коммерсантъ

Минтруд оценил дефицит средств на выплату пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 04:05
Говорит Москва

Минтруд оценил дефицит выплаты пособий по безработице в 54,3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 04:13
News.ru

Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

News.ruвчера в 02:55
Ведомости

Потребность в выплатах пособий по безработице составляет 185,3 млрд рублей

Ведомостивчера в 02:17
ТАСС

Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей

ТАССвчера в 01:24

Британский боксер Умар Садик госпитализирован после боя с Чудиновым

32-летний британский боксер Умар Садик был госпитализирован в одну из больниц Москвы после боя с россиянинов Федором Чудиновым 11 сентября в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на команду британского спортсмена, Садик проиграл Чудинову техническим нокаутом в двенадцатом раунде, и после боя ему потребовалась кислородная маска, он не ориентировался в пространстве и медики оказали ему помощь на месте.
Allboxing.ru01:22

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44
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Суть событий: Сергей Пархоменко

С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы00:26

Правительство Афганистана начнет сегодня переговоры с талибами

Делегация официальных властей Афганистана и представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" уже должны были приехать в столицу Катара, где сегодня начнётся первый этап переговоров.
Эхо Москвы01:09
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