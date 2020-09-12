Медработники будут наблюдать за здоровьем пациентов после вакцинации в течение полугода

"В течение полугода за здоровьем участников пострегистрационного исследования будут следить специалисты, а сами добровольцы смогут связываться с медработниками любым удобным способом - через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации", - приводится позиция оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.