Ряд стран не смог проголосовать за российское предложение о возможности переноса Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за давления Вашингтона. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.

Россия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН

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