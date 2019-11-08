Политика
RT на русскомРоссия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.
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с чего всё началось
Ряд стран не смог проголосовать за российское предложение о возможности переноса Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за давления Вашингтона. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.ТАСС13:35
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