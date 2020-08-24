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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран

С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Lenta.ru19:47
ТАСС

«Известия»: кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

ТАСС21:01
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05
РИА Новости

СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов в семь стран

РИА Новости21:06
Коммерсантъ

«Известия»: Россия может открыть авиасообщение с Францией, Мальтой и Кипром

Коммерсантъ19:41
URA.Ru

Россия откроет границы с новыми странами в конце августа

URA.Ru18:59
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

Первый комплекс ПВО С-400 поступит в Индию в 2021 году

Первый комплекс системы ПВО С-400 «Триумф» поступит в Индию в 2021 году, заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, 23 августа передает Интерфакс.
ИА Красная Веснавчера в 05:55

Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».
LiveResult.Ruвчера в 15:23

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
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