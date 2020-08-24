Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
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Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).
Известия17:01
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