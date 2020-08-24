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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран

С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран

Газета.Ru20:39
URA.Ru

Россия откроет границы с новыми странами в конце августа

URA.Ru18:59
Lenta.ru

В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Lenta.ru19:47
Коммерсантъ

«Известия»: Россия может открыть авиасообщение с Францией, Мальтой и Кипром

Коммерсантъ19:41
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05
News.ru

Эксперты сообщили о новом списке стран для открытия авиасообщения

News.ru18:43
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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Электромобилям увеличат пробег на 100 км

Максимальный пробег легковых электромобилей будет увеличен более чем на 100 км. Сделать это поможет установка на транспортное средство портативного электрогенератора, который выполнен в виде роторного двигателя рабочим объемом 650 см3.
Известия20:01

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, роста количества новых заболевших не наблюдается, каждый день выявляется около 700 зараженных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМОвчера в 02:35
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