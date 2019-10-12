Армия и оружие
Актуальные НовостиРоссия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Оценить18
с чего всё началось
Коротченко отметил, что в случае развертывания американских ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе России придется пойти на крайние меры, в частности возродить проект БЖРК "Баргузин".РИА Новости11 октября в 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Военный эксперт заявил о возможном возрождении в России атомного поезда «Баргузин»
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:58
Россия может возродить проект БЖРК «Баргузин» в ответ на новые ракеты США
Военное обозрениевчера в 11:08
Россия рассмотрит ядерный поезд-призрак «Баргузин» как ответ на действия США
Экономика сегоднявчера в 12:12
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Космос
Ученые раскрыли жуткий сценарий конца света
Эксперты уверены, что конец света будет жутким и он неминуемый.
Территория новостей 02:31
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 11 октября в 03:22
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Политика
Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито
Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.
Интерфакс 01:39
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Игры
Rockstar сообщила о новых функциях Red Dead Redemption 2 для ПК
REGNUM 10 октября в 03:10
Происшествия
Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме
Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
REGNUM вчера в 23:38
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия вчера в 19:37
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
В Госдуме ответили на слова главы МИД Британии о «российской агрессии»
Слова главы британского МИДа Доминика Рааба, предложившего НАТО адаптироваться к «российской агрессии», свидетельствуют о стремлении чиновников из секретариата организации сохранить финансирование альянса.
РБК вчера в 21:23
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Музыка
Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Телеканал 360° вчера в 05:02
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Sportbox.RU 00:08
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Армия и оружие
США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию
Вашингтон направляет в Саудовскую Аравию дополнительный контингент для защиты нефтяных месторождений.
ТВ Центр 11 октября в 12:28
Экономика
В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие
В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
Lenta.ru вчера в 17:01
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12