Коротченко отметил, что в случае развертывания американских ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе России придется пойти на крайние меры, в частности возродить проект БЖРК "Баргузин".

с чего всё началось

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