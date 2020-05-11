Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
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с чего всё началось
«Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23:00 11 мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе
 министерства.
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Общество

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RT на русском 01:17
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Общество

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Lenta.ru 06:51
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Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
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Экономика

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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

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Lenta.ru 03:46
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
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Воронцов попал из изолятора в хирургию

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Вести.Ru 08:53
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Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
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В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

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Общество

Путин анонсировал доплаты соцработникам

Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
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Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

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Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
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ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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