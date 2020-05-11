с чего всё началось

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

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