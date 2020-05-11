Политика
РИА НовостиРоссия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
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с чего всё началось
«Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23:00 11 мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе министерства.RT на русском08:52
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Россия с 11 мая может ввести ответные ограничения для турецких автоперевозчиков
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