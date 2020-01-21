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РИА НовостиРИА НовостиРоссия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

РИА Новости08:56

России предсказали рост экономики в 3%

Взгляд.ру08:39

Глава РФПИ считает, что новый кабмин станет правительством экономического прорыва

ТАСС13:51

Предсказаны изменения в экономической политике России

Lenta.ru14:07

Глава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%

ГЛАС.RU10:00

Инвестиции для экономики. Глава РФПИ назвал приоритеты правительства

RBG11:48
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Максим Решетников назначен министром экономического развития России

Министром экономического развития России назначен глава Пермского края Максим Решетников.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
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«Рубин» выиграл у «Лехии» в первом матче Слуцкого

Казанский «Рубин» одержал победу в первой игре под руководством Леонида Слуцкого.
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Путин назначил новое правительство

Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.
Банки.ру 12:15
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В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
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Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

В России утвердили новый состав правительства страны

В России утвердили новый состав правительства страны. Новый состав правительства утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 12:30
Футбол

«Челси» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.
Sports.ru 07:21
Политика

Воронежский экс-губернатор Гордеев не вошел в правительство России

Бывший губернатор Воронежской области и вице-премьер предыдущего состава правительства РФ Алексей Гордеев не получил места в новом кабмине.
Обозреватель Врн 12:51
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Космос

Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Южный Федеральный вчера в 19:04
Хоккей

КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби

В Москве встречались два лидера Западной конференции ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга. Победу с результатом 3:2 одержали хозяева.
Вести.Ru 14:22
Политика

Поправки в Конституцию РФ внесены Владимиром Путиным

О нововведениях в главный закон России Владимир Путин сообщил в ходе своего Послания.
Newia.ru вчера в 08:57
Здоровье

В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Интерфакс 14:05
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
РИА Новости 12:36
Гаджеты

Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников

19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Live24 вчера в 07:12
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Врач-эндокринолог назвал суточную норму потребления воды

В комментарии изданию «Аргументы и Факты» специалист заявил, что норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров.
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Игры

В честь Half-Life: Alyx все части Half-Life стали временно бесплатными

Сегодня утром некоторые пользователи Steam получили уведомление о том, что сборник Half-Life стал бесплатным вплоть до мартовского релиза Half-Life: Alyx.
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Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев

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Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ

В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
ГТРК Самара 13:33
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Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

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Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
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Украинцы выступили за свободное использование русского языка

Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Взгляд.ру 07:39
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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