Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

РИА Новостивчера в 08:56

Глава РФПИ считает, что новый кабмин станет правительством экономического прорыва

ТАССвчера в 13:51

Инвесторы в Давосе ожидают серьёзных перемен в составе правительства РФ

News.ruвчера в 09:26

России предсказали рост экономики в 3%

Взгляд.рувчера в 08:39

Глава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%

ГЛАС.RUвчера в 10:00

Инвестиции для экономики. Глава РФПИ назвал приоритеты правительства

RBGвчера в 11:48
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:20, Ашберн
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Объявлен состав нового российского правительства

Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Суть событий вчера в 12:34
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Здоровье

4 млрд рублей потратят белгородские власти на объекты здравоохранения

В послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил, что на программу власти выделяют дополнительно 550 млрд рублей, 90 % которых – федеральные деньги.
БелПресса вчера в 10:41
Политика

Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Pravda.Ru вчера в 06:39
Происшествия

В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:26
Политика

Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
REGNUM вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 04:05
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Здоровье

В США выявлен первый случай заражения новым вирусом из Китая

Есть данные и об отдельных случаях заболевания в других странах (среди туристов из Китая или местных жителей, вернувшихся из КНР) – в частности, в Южной Корее и Таиланде.
Фергана вчера в 16:57
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Футбол

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат вчера в 16:22
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Российская газета вчера в 18:33
Авто

Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander

По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня вчера в 11:10
Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
RT на русском вчера в 12:36
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
РБК вчера в 21:38
Происшествия

В Ростове бизнесмену из «лондонского списка» смягчили приговор

Бизнесмену Андрею Каковкину из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена России Бориса Титова изменили судебный приговор – с реального срока на условный.
1rnd.ru вчера в 16:02
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Происшествия

Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку

Форпост Северо-Запад вчера в 04:35
Общество

Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах

Газета.Ru 00:28
Политика

Республиканцы в сенате заблокировали запрос на документы по Украине

Члены Республиканской партии США в ходе слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате отвергли запрос демократов, которые требовали обязать Белый дом представить дополнительные документы о задержке военной помощи Украине, пишет The Hill.
РБК вчера в 23:30
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика

Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 16:01
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Политика

ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента

ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Кавказский узел вчера в 11:39
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Политика

Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Известия вчера в 16:06
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