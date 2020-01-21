Политика
РИА НовостиРоссия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Объявлен состав нового российского правительства
Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Здоровье
4 млрд рублей потратят белгородские власти на объекты здравоохранения
В послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил, что на программу власти выделяют дополнительно 550 млрд рублей, 90 % которых – федеральные деньги.
Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Происшествия
В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Здоровье
В США выявлен первый случай заражения новым вирусом из Китая
Есть данные и об отдельных случаях заболевания в других странах (среди туристов из Китая или местных жителей, вернувшихся из КНР) – в частности, в Южной Корее и Таиланде.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Футбол
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе
Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Авто
Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander
По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности
Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.
Происшествия
В Ростове бизнесмену из «лондонского списка» смягчили приговор
Бизнесмену Андрею Каковкину из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена России Бориса Титова изменили судебный приговор – с реального срока на условный.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Происшествия
Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку
Общество
Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах
Политика
Республиканцы в сенате заблокировали запрос на документы по Украине
Члены Республиканской партии США в ходе слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате отвергли запрос демократов, которые требовали обязать Белый дом представить дополнительные документы о задержке военной помощи Украине, пишет The Hill.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Политика
ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента
ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.