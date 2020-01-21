Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

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Общество В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

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