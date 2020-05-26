Энергетика
КоммерсантъРоссия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
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с чего всё началось
По словам Александра Новака, с рынка уже ушло около 14–15 млн б/с c учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7 – 12 млн б / с, но Минэнерго рассчитывает, что в июне — июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления.Коммерсантъ13:30
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Политика
Спецназ вручил повестку жене Порошенко
Спецназ Государственного бюро расследований (ГБР) вручил повестку на допрос жене бывшего президента Украины Петра Порошенко Марине.
Lenta.ru 08:51
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Гаджеты
Озвучены цены на новые модели iPhone 12
Все новые смартфоны получат OLED-дисплей и новейший процессор Apple А14 с поддержкой 5G. iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены двойной камерой, а в моделях 12 Pro и 12 Pro Max установят тройную камеру с датчиком LiDAR, как у нового iPad Pro.
Astera вчера в 07:32
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 05:33
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Здоровье
Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей
Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет.
Pro Город Саранск 13:30
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Хоккей
Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно
Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн на канале НХЛ в YouTube.
РИА Новости 16:49
Футбол
Балотелли отстранен от тренировок с «Брешией»
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли не тренируется с командой.
Soccer.ru 16:38
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Здоровье
ВОЗ предупреждает о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве рассказал, что мир на данный момент находится в середине первой волны COVID-19.
Сайт интересных новостей вчера в 14:53
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom вчера в 08:13
Происшествия
Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28
Происшествия
Появилось видео крупного пожара в Самарской области
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Самарской области опубликовало видео с места крупного пожара в Волжском районе региона.
Вечерняя Москва 01:56
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество
Мурашко рассказал о новом лекарстве от осложнений коронавируса
В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из самых тяжелых осложнений заболевания коронавирусом — цитокинового шторма.
Известия 14:50
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23