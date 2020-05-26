Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
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«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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