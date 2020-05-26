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с чего всё началось

Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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