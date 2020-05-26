Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Предполагалось, что с июля квота общая квота сокращения ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, но теперь в РФ обсуждается вариант продления текущих квот еще на два месяца.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ13:30

Подробнее о событии

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвы15:32

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБК17:26

СМИ сообщили о позиции России за ужесточение сделки ОПЕК+

Компания16:51

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомости15:41

«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Газета.Ru17:42

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ru15:07

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъ13:30
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Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

Известия 12:49
1
Политика

Путин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
3,1K
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
8
Здоровье

Академик СО РАН считает, что коронавирус в Сибири с января

Академик СО РАН Валентин Власов выдвинул гипотезу о том, что коронавирус в Сибири появился еще в январе.
Atas.info 22:09
30
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
5,3K
Здоровье

Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru 21:42
2
Недвижимость

Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье

В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование.
Российская газета 06:46
16
Политика

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
Lenta.ru 20:16
9
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
37
Гаджеты

Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5

Rusargument 10:10
7
Политика

Песков объяснил ссылку на еще не принятую поправку к Конституции

Ссылка к еще не принятой поправке к Конституции в одном из законопроектов президента полностью законна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Версия.Инфо 09:34
45
Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Здоровье

Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье

В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство 01:33
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Футбол

«Боруссия» и «Бавария» объявили составы на очный матч Бундеслиги

РБК 12:02
Армия и оружие

Подводный беспилотник «Посейдон» впервые запустят осенью 2020 года

Осенью текущего года впервые пройдет пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон с борта атомной подводной лодки Белгород.
iReactor 03:15
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
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Футбол

Джикия - о большой зарплате: почему я должен от нее отказываться?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о больших зарплатах в футбольном мире, передает Forbes.
Газета.Ru 14:05
Космос

Китай намерен покорить Марс в июле

Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит.
Inc-news.ru вчера в 07:00
2
Армия и оружие

США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35

РИА Новости 21:01
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
3
Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
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Авто

Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению

Петербургский завод «Тойота Мотор» начал экспорт автомобилей Toyota Camry и RAV4 в эту страну.
Петербургский дневник 10:44
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Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
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Общество

Туроператоры просят открыть Сахалин для безобсерваторного въезда

Президент регионального союза туроператоров Ирина Ли предложила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко открыть остров для туристов.
Сахалин.Инфо 18:07
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

Найден уникальный способ спасать легкие пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
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Политика

Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
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