Энергетика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъвчера в 13:30

Подробнее о событии

«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 17:42

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 17:26

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 15:41

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 15:07

СМИ сообщили о позиции России за ужесточение сделки ОПЕК+

Компаниявчера в 16:51
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Здоровье

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Общество

Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру 25 мая в 13:14
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
1,6K
Происшествия

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета вчера в 06:54
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Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
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Кино

Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

REGNUM вчера в 23:02
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
Известия вчера в 22:27
1
Здоровье

Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края

Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений происходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
1
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета вчера в 03:26
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Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
3
Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 01:33
57
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,4K
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

Екатеринбург в интернете 00:21
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Политика

Юваль Харари предупредил о появлении алгоритмов-расистов

В интервью РБК израильский историк Юваль Харари отметил, что алгоритмы, которые программисты создают для анализа поведения людей, часто являются предвзятыми.
РБК 00:14
1
Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 25 мая в 12:26
1,1K
Происшествия

В Приморье начали проверку по факту смерти беременной в больнице

Российская газета вчера в 21:31
6
Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 15:35
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Шоу-бизнес

Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Украина планирует «выбить» Россию из космических проектов США

Украина намерена "выбить" Россию из американских космических проектов.
РЕН ТВ 25 мая в 18:19
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
2,1K
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 25 мая в 00:39
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
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Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию именем ее отца

Anews вчера в 06:33
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