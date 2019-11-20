Футбол
Газета.RuУтвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года. Состав корзин был определен по рейтингу национальных команды по итогам отборочного этапа.
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Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Политика
Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.
Армия и оружие
В США засомневались в способности России производить истребители
Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Авто
В РФ вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году в России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти.
Экономика
«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в СП в сфере больших данных
ПАО "Ростелеком" совместно с банком ВТБ вложит в совместное предприятие в сфере больших данных 1 млрд рублей, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Армия и оружие
Шойгу: На закупку нового оружия в 2020 году выделено две трети средств
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Кино
Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера
Авто
Представлен электрокроссовер Ford Mustang Mach-E
Стало известно, что в Европе и США продажи электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E стартуют к концу 2020 года.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой сводит татуировки на лице
Денис Шальных - 27-летний сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных - отличается эпатажным видом и все из-за татуировок на его мускулистом теле.
Авто
Aston Martin представил новый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Футбол
«Зенит» посмеялся над непопулярностью «Спартака» в Китае
Пресс-служба «Зенита» на странице в Twitter показала свое преимущество по популярности клуба в Китае над другими командами РПЛ.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Происшествия
Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной
В правительстве Пензенской области озвучили предварительную причину ЧП с двумя погибшими во время аварии на теплотрассе в областном центре.