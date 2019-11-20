Футбол

Газета.RuГазета.RuУтвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года. Состав корзин был определен по рейтингу национальных команды по итогам отборочного этапа.
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Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

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Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

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Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

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Определены 20 из 24 участников Евро-2020

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УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

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