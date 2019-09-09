Футбол

РосбалтРосбалтРоссия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020

В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился. В частности, в старте вышли Черышев, Ахметов и один из Миранчуков.
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 национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.
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Жирков решает. Россия почти на Евро

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Россия победила Казахстан, забив на последних минутах

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