Футбол
РосбалтРоссия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020
В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился. В частности, в старте вышли Черышев, Ахметов и один из Миранчуков.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.RT на русскомвчера в 13:40
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