с чего всё началось

В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился. В частности, в старте вышли Черышев, Ахметов и один из Миранчуков.

Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020

Политика Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Происшествия В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Политика На Украине назвали число помилованных Россией граждан Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".

Политика Королева Британии подписала закон об отсрочке Brexit Закон, обязывающий премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить в Брюсселе об отсрочке выхода страны из Евросоюза, подписала королева Елизавета II.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Экономика Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Спорт Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Происшествия Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.

Финансы Рубль смог немного укрепиться на Московской бирже В понедельник, 9 сентября, российская валюта смогла немного укрепиться в ходе торгов на Московской бирже.