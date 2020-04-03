С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа. На какой срок введены ограничения — пока неизвестно.

Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа

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