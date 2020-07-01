Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
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Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса – лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе
 Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ru05:53

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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Спорт-Экспресс04:50

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

Российское лекарство от коронавируса начали поставлять на экспорт

Аргументы и Факты04:25

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

РИА Новости03:04

Субстанция безопасности

Российская газетавчера в 08:47
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Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
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Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
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Происшествия

На Камчатке медведь напал на рыбака

РИА Новости 01:50
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Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов в Москве

В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 00:12
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Политика

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова перенесла операцию по установке зубного импланта

МонаВиста 04:19
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Футбол

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнил Юрий Нагайцев

Bookmaker-ratings.ru 05:37
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Футбол

Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
Чемпионат 03:08
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом «Медиазоны» Френкелем

Инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом.
ТАСС 05:51
Общество

Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля

Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Кино

Канал HBO объявил дату выхода «Страны Лавкрафта» на новом постере

Popcornnews.ru 05:30
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Газета.Ru 02:28
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
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Баскетбол

«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды

Спорт-Экспресс 05:27
Политика

Лукашенко заявил о победе в борьбе с коронавирусом

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Общество

До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции

Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
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Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Игры

Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10

Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23
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Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Армия и оружие

Боевики ВСУ за сутки выпустили свыше 120 боеприпасов в сторону ДНР

ИА Новороссия 02:59
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
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Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Lenta.ru 05:52
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