Коронавирус

РБКРБКРоссия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».
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Екатеринбургские медики рассказали об эффективности нового препарата от COVID-19

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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
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Общество

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Общество

В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Как сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, в Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев заражения COVID-19.
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Политика

Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу

Приговор в отношении амеиканца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу.
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Экономика

В каких городах выросли цены на новостройки

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Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

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Футбол

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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
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