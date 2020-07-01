Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

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