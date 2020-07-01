Коронавирус
РИА НовостиРоссия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.
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Общество
Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов
Общая явка, по последним данным, составила 65%. Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля.
Газета.Ru 02:53
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Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
В России за сутки выявлено 6 556 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Sputnik Абхазия вчера в 03:47
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Продажи рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий
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Игромания.ру 03:16
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В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили о технических ограничениях игры
Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
REGNUM 02:04
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
За поправки проголосовали 82,4% жителей Саратовской области
Сегодня, 2 июля, в Саратовской областной избирательной комиссии прошло заседание по итогам голосования по поправкам в Конституцию.
Новости Саратова 03:57
Здоровье
В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса
«Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона.
Северный город 04:00
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Здоровье
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Здоровье
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 130 человек
Жертвами вируса стали 130 человек. Скончались на 2 июля еще три пациента.
Батайское время 03:46
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Общество
Врач опроверг миф о способности черники восстановить зрение
47 новостей 03:14
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне
Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com 30 июня в 05:04