Коронавирус

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.
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Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

Субстанция безопасности

Российская газетавчера в 08:47

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

РИА Новости03:04

В России увеличили производство препарата против коронавируса

Rambler News Service03:24

Россия будет поставлять препарат от COVID-19 за границу

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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Общество

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Газета.Ru 02:29
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Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 30 июня в 18:54
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Экономика

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До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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Игры

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Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10.
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Общество

За поправки проголосовали 82,4% жителей Саратовской области

Сегодня, 2 июля, в Саратовской областной избирательной комиссии прошло заседание по итогам голосования по поправкам в Конституцию.
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В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса

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Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

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В Ростовской области жертвами коронавируса стали 130 человек

Жертвами вируса стали 130 человек. Скончались на 2 июля еще три пациента.
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Врач опроверг миф о способности черники восстановить зрение

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