Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию, сообщили в организации. В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в Казахстан.

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Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

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