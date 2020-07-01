Коронавирус

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Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».
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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию, сообщили в организации. В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в Казахстан.
РИА Новости03:04

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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Спорт-Экспресс04:50

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

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Российская газетавчера в 08:47

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

РИА Новости03:04

Российское лекарство от коронавируса начали поставлять на экспорт

Аргументы и Факты04:25
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

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Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
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Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Игры

Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10

Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
Игромания.ру 04:23
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Сане прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прибыл в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию».
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Происшествия

Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа

REGNUM 30 июня в 10:27
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
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iReactor 30 июня в 08:45
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Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Наука

Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

Evo-rus.com вчера в 04:18
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Происшествия

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
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18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

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Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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