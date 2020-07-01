Коронавирус
РБКРоссия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».
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с чего всё началось
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию, сообщили в организации. В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в Казахстан.РИА Новости03:04
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