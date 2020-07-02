Россия начала экспортировать лекарство от коронавируса
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Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар». Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов России, а также в Белоруссию.В источнике
C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного ''Ремдесивира'' в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки ''Авифавира''
С чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
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