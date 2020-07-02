Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
News.ruNews.ru

Россия начала экспортировать лекарство от коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар». Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов России, а также в Белоруссию.В источнике
Кирилл Дмитриевроссийский бизнесмен
C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного ''Ремдесивира'' в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки ''Авифавира''
С чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ruвчера в 05:53
Подробнее о событии

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ruвчера в 03:16

Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:52

Россия начала экспорт лекарства «Авифавир» против коронавируса

Телеканал 360°вчера в 04:52

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБКвчера в 04:00

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Вести.Ruвчера в 05:53

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАССвчера в 03:10

Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

РИА Новостивчера в 03:04
Реклама

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета17:21
193
Реклама
Реклама

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия1 июля в 13:58
1,4K
Реклама

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости19:57
Реклама

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русскомвчера в 04:33
412
Реклама
Реклама

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАССвчера в 09:28
8,6K
Реклама

Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию

Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру20:21
16
Реклама
Реклама