Россия начала экспортировать лекарство от коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в Белоруссию. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар». Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов России, а также в Белоруссию.

Кирилл Дмитриев российский бизнесмен C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного ''Ремдесивира'' в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки ''Авифавира''