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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.В источнике
С чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ruвчера в 05:53
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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Вести.Ruвчера в 05:53

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАССвчера в 03:10

Россия начала экспорт лекарства «Авифавир» против коронавируса

Телеканал 360°вчера в 04:52

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБКвчера в 04:00

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ruвчера в 03:16

Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:52

Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

РИА Новостивчера в 03:04
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ruвчера в 11:17
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфаксвчера в 07:50
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Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новостивчера в 13:26
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Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratingsвчера в 15:53
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В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

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РИА Новостивчера в 12:26
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Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe

Leyou — гонконгская компания, которая владеет несколькими игровыми студиями, среди которых Digital Extremes — разработчики Warframe, Athlon Games — авторы ММО по «Властелину колец», Splash Damage, которая помогала в создании Gears Tactics, и другие.
CyberSport.ruвчера в 08:31
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