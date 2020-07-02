Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
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с чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе
 Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ru05:53

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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Вести.Ru05:53

Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса

Комсомольская правда04:52

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

Россия начала экспорт лекарства «Авифавир» против коронавируса

Телеканал 360°04:52

Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

РИА Новости03:04
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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ТАСС вчера в 16:15
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

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Общество

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Происшествия

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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Общество

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«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
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Xiaomi открывает автокинотеатр в Москве

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Стали известны условия участия Кокорина в матче против «Зенита»

Участие нападающего "Сочи" Александра Кокорина в матче 27-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" стоит порядка 25 миллионов рублей, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:58
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

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Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.
Lenta.ru 07:50
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Общество

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Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

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Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

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Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

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Россия поставит Индии 21 истребитель МиГ-29, сообщает агентство PTI.
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Общество

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В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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