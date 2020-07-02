Коронавирус
КоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир». В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
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Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Футбол
УЕФА объявила даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА обнародовала расписание матчей ЛЧ следующего сезона. Новый розыгрыш главного футбольного еврокубка начинается 20 октября.
ProstoProSport 06:53
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
Игры
СМИ: Sony хочет купить Leyou — она владеет авторами The Wolf Among Us 2 и Warframe
Sony всерьёз заинтересована в покупке гонконгского холдинга Leyou, которому принадлежат парой видных студии: Digital Extremes — авторы Warframe Splash Damage — авторы Gears Tactics и РС-версии Halo: The Master Chief Collection Athlon Games — со-разработчик The Wolf Among Us 2 и MMORPG по «Властелину колец», а также партнёр и издатель новой Telltale.
Игромания.ру 06:51
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Интернет
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
РБК 07:11
Наука
Беспилотные автомобили смогут разрабатывать все желающие
С 1 июля на сайте www.project-aslan.org уже доступно для скачивания программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также данные с 22 тестовых беспилотных автомобилей, которые в настоящее время проходят испытания в нескольких странах мира, от Великобритании до Гонконга.
Популярная механика 05:00
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Алтапресс вчера в 22:10
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
Дни24 07:05
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
Интерфакс 07:04
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач
Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой
По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37