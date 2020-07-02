Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир». В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
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Начались поставки российского лекарства против коронавируса на экспорт

Российская газета07:18

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

Российское лекарство от коронавируса начали поставлять на экспорт

Аргументы и Факты04:25

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Спорт-Экспресс04:50

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

РИА Новости03:04
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Футбол

УЕФА объявила даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА обнародовала расписание матчей ЛЧ следующего сезона. Новый розыгрыш главного футбольного еврокубка начинается 20 октября.
ProstoProSport 06:53
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
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Игры

СМИ: Sony хочет купить Leyou — она владеет авторами The Wolf Among Us 2 и Warframe

Sony всерьёз заинтересована в покупке гонконгского холдинга Leyou, которому принадлежат парой видных студии: Digital Extremes — авторы Warframe Splash Damage — авторы Gears Tactics и РС-версии Halo: The Master Chief Collection Athlon Games — со-разработчик The Wolf Among Us 2 и MMORPG по «Властелину колец», а также партнёр и издатель новой Telltale.
Игромания.ру 06:51
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Интернет

Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10

Деловое.ТВ 06:04
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
РБК 07:11
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Наука

Беспилотные автомобили смогут разрабатывать все желающие

С 1 июля на сайте www.project-aslan.org уже доступно для скачивания программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также данные с 22 тестовых беспилотных автомобилей, которые в настоящее время проходят испытания в нескольких странах мира, от Великобритании до Гонконга.
Популярная механика 05:00
Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
251
Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
3
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Кино

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

Алтапресс вчера в 22:10
7
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
73
Интернет

Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

В рамках последнего большого обновления мессенджера WhatsApp интернет-пользователи смогу установить новые тёмные темы, добавить анимированные стикеры и другие возможности, предложенные в стабильной версии.
Дни24 07:05
1
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
Интерфакс 07:04
40
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
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Шоу-бизнес

Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске

Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Происшествия

Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
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Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала Милонову о зависимости Элджея и Ивлеевой

По мнению Даны, тест на наличие запрещенных веществ в крови не смогут пройти популярный рэпер Элджей, а также его возлюбленная Настя Ивлеева.
iReactor 30 июня в 10:37
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