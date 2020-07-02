с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Экономика Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет "Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении. 3

Политика Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции РФ Как сообщает «Интерфакс», глава государства президент России Владимир Путин в ближайшем будущем найдет способ отблагодарить всех россиян за то, что они исполнили свой гражданский долг и поучаствовали в голосовании по поводу поправок к Конституции. 20

Гаджеты Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор. 7

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 212

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 92

Экономика Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 126 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 126.

Происшествия Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.

Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 15

Происшествия Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области. 12

Здоровье Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков. 40

Спорт ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере $5 млн Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что организация не смогла выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере $5 млн.

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 624

Экономика Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.