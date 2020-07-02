с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.

Происшествия Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». 206

Общество Кто против: где в Петербурге голосовали против поправок к Конституции Если в среднем по городу против поправок проголосовали от 10 до 30% избирателей, то нашлись места, где было свыше 90% против, а общее количество не одобривших поправки избирателей стремится к двум тысячам человек. 6

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. 155

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 205

Технологии Основатель компании Callibri Иван Шкиря создал сервис коллтрекинга для малого бизнеса Основатель компании Callibri Иван Шкиря анонсировал запуск сервиса коллтрекинга для физических лиц, фрилансеров, самозанятых, малого бизнеса и маркетологов «Гудок».

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 859

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times. 256

Интернет Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек. 3

Происшествия ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия. 13

Общество Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки "Ленинским районным судом города Владимира с учетом имеющего наказания за ранее совершенные преступления Дмитрий Хвостов приговорен к лишению свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сообщает следствие.

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции. 2,7K

Футбол Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии» По информации источника, футболист отправился на встречу с руководством клуба. Зане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года.

Армия и оружие Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд "Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства. 66

Политика Посол Белоруссии раскрыл детали плана интеграции с Россией В феврале минувшего года РФ направила Белоруссии документ, в котором предложила Минску отдать 95 процентов своих полномочий на наднациональный уровень в рамках процесса интеграции двух государств. 1,3K

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 20