Коронавирус
КоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
Читать в источнике
Оценить365
с чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".Вести.Ru05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
Кто против: где в Петербурге голосовали против поправок к Конституции
Если в среднем по городу против поправок проголосовали от 10 до 30% избирателей, то нашлись места, где было свыше 90% против, а общее количество не одобривших поправки избирателей стремится к двум тысячам человек.
Фонтанка.Ру 11:02
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Кино
Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие» может сыграть злодея в новой Far Cry
Актёр Джанкарло Эспозито, знакомый зрителю по «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Мандалорцу», рассказал, что принимает участие в создании некой игры.
Игромания.ру 10:07
Технологии
Основатель компании Callibri Иван Шкиря создал сервис коллтрекинга для малого бизнеса
Основатель компании Callibri Иван Шкиря анонсировал запуск сервиса коллтрекинга для физических лиц, фрилансеров, самозанятых, малого бизнеса и маркетологов «Гудок».
66.ru 10:59
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Общество
Скончался поэт Борис Дубровин, автор хитов Кобзона, Антонова и Лещенко
На 95-м году жизни скончался российский писатель и поэт Борис Дубровин, передает KP.RU.
Пятый канал 11:00
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
Evo-rus.com 08:57
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Происшествия
ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила
ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.
РБК 04:19
Общество
Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки
"Ленинским районным судом города Владимира с учетом имеющего наказания за ранее совершенные преступления Дмитрий Хвостов приговорен к лишению свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сообщает следствие.
РИА Новости 11:13
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Футбол
Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»
По информации источника, футболист отправился на встречу с руководством клуба. Зане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года.
Газета.Ru 06:34
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Политика
Посол Белоруссии раскрыл детали плана интеграции с Россией
В феврале минувшего года РФ направила Белоруссии документ, в котором предложила Минску отдать 95 процентов своих полномочий на наднациональный уровень в рамках процесса интеграции двух государств.
Наша версия 08:15
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19