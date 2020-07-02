Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
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Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе
 Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
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Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки

Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
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Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
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Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»

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Известия вчера в 13:58
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Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
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Посол Белоруссии раскрыл детали плана интеграции с Россией

В феврале минувшего года РФ направила Белоруссии документ, в котором предложила Минску отдать 95 процентов своих полномочий на наднациональный уровень в рамках процесса интеграции двух государств.
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Космос

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