Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
Читать в источнике
Комментировать394
с чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе
 Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".
Вести.Ru05:53

Подробнее о событии

Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Вести.Ru05:53

Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса

Комсомольская правда04:52

РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире

ТАСС03:10

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

РБК04:00

Россия готова поставлять лекарство от коронавируса за границу

Газета.Ru03:16

Россия начала экспорт лекарства «Авифавир» против коронавируса

Телеканал 360°04:52

Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

РИА Новости03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
47
Здоровье

Врач сообщил о полезных свойствах крапивы

В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград 07:21
49
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
377
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
49
Футбол

УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов следующего сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21.
РБК 09:42
Общество

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
208
Общество

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. рублей.
Газета.Ru 14:29
586
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
1,7K
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,6K
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
919
Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
6,3K
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
28
Общество

Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout

Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Политика

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
92
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
64
Общество

Умер автор песен Магомаева, Кобзона и Антонова Борис Дубровин

В Москве в возрасте 94 лет умер поэт-песенник Борис Дубровин, работавший с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Аркадием Хаславским.
БИЗНЕС Online 13:17
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
23
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
43
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
443
Наука

Динозавры погибли после падения астероида на Землю

Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
Live24 04:37
143
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
192
Общество

Студенты в США устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

Lenta.ru 07:36
Политика

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
4
Авто

GAC поделился планами относительно продаж в России

Российское представительство компании GAC Motor рассказало о своих планах относительно продаж машин в нашей стране на 2020 год.
CarsWeek.ru 06:10
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
8
Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
7,2K
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
39
Футбол

Фанаты Арсенала с благодарностью проводили Черевченко

Игорь Черевченко накануне после пятого поражения подряд подал в отставку с поста главного тренера тульского «Арсенала».
SM News 03:04
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
535
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное