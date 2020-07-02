с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. 102

Армия и оружие Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.

Политика Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции РФ Как сообщает «Интерфакс», глава государства президент России Владимир Путин в ближайшем будущем найдет способ отблагодарить всех россиян за то, что они исполнили свой гражданский долг и поучаствовали в голосовании по поводу поправок к Конституции. 34

Политика Создатели «угрожающей» Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА "Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате", - сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube. 64

Армия и оружие Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 992

Футбол «Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.

Авто Россияне стали активнее покупать машины Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась. 198