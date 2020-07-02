с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Политика Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. 7,5K

Происшествия В Британии выследили крупную преступную группировку Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,8K

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. 15

Происшествия В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки. 12

Политика США обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море США выразили озабоченность в связи с решением Пекина устроить военные учения около Парасельских островов, поскольку учения «охватывают спорные воды и территории».

Гаджеты BMW обновляет программное обеспечение Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию.

Общество Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни «Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Экономика Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 105