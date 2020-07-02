Коронавирус
КоммерсантъРоссия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.
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C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного ''Ремдесивира'' в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки ''Авифавира''
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменФергана вчера в 16:42
с чего всё началось
Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса — лекарство поставлено в Белоруссию, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в разработке препарата вместе с группой компаний "ХимРар".Вести.Ruвчера в 05:53
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ТАСС 30 июня в 10:09
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Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
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Общество
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REGNUM вчера в 22:39
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
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В мире насчитывается уже 13 стран, где количество зарегистрированных случаев перевалило за 200 тыс.
Евразия Daily 00:29
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 01 июля в 05:40
Общество
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Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия
В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line вчера в 02:27
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ вчера в 16:45
Космос
Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы
Городовой вчера в 03:48
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
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РИА Новости 30 июня в 22:49
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Татар-информ 00:34
Общество
В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов.
РИА Новости вчера в 19:54
Кино
Создатели «Джона Уика» снимут сериал по необычной игре My Friend Pedro
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 06:59 — REGNUM Режиссёр Дэвид Литч и сценарист Дерек Колстад планируют снять сериал на основе видеоигры My Friend Pedro.
REGNUM вчера в 23:59
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Происшествия
Одиннадцатилетняя девочка погибла на нелегальной тропе в Листвянке
На нелегальной тропе в Листвянке погибла одиннадцатилетняя девочка.
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Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
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Kursk.com вчера в 03:48
Происшествия
Дело третьего рыбака из КНДР отложили на сентябрь
Находкинский городской суд в пятницу отложил рассмотрение дела третьего рыбака из КНДР, напавшего на пограничников РФ, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
РИА Новости 00:33
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Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН 01 июля в 15:09
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Обладателями модели Volkswagen Polo стали жители 7 районов Екатеринбурга.
Evo-rus.com вчера в 23:57
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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 01 июля в 02:11
Экономика
Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
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