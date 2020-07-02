с чего всё началось

C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного ''Ремдесивира'' в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки ''Авифавира''

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. В июне его отправили в Белоруссию, ожидаются поставки в Казахстан.

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

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