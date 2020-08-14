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Topdaynews.ru
Topdaynews.ru

Россия при расчетах с Китаем начала отказываться от долларов

В первом квартале 2020 года более 50% от денежного объема за товар, проданный Китаю, Россия получила в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43% на конец 2019 года. Отметим, сейчас Россия в Китай продает в основном топливо и древесину.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Экономика сегодня

Россия начала отказываться от долларов при расчетах с Китаем

Экономика сегоднявчера в 11:00
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВвчера в 10:41
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостейвчера в 09:50
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,3K

Мишустин поддержал предложение по дополнительным источникам финансирования газификации Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании по газификации и развитию энергосистемы Дальнего Востока, которое провел глава правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи.
АСН2402:32

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ruвчера в 00:07
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K