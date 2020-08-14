Россия при расчетах с Китаем начала отказываться от долларов
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В первом квартале 2020 года более 50% от денежного объема за товар, проданный Китаю, Россия получила в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43% на конец 2019 года. Отметим, сейчас Россия в Китай продает в основном топливо и древесину.В источнике
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