Россия начала отказываться от доллара
Смотрите также
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Светлана Бондарчук устроила предсвадебный девичник в московском клубе
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке
Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов
Премьер Словении призвал провести новые выборы президента в Белоруссии
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
Подробнее о событии
Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах
Новые Ведомости10 августа в 05:31