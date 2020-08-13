Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
Подробнее о событии
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новости10:51
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВ10:41
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостей09:50
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблер10:12
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru09:06
Век

Китай и Россия отказываются от доллара, приближаясь к «финансовому союзу»

Век11 августа в 09:18
Новые Ведомости

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

Новые Ведомости10 августа в 05:31

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
48

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
51

Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек

Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США.
News.ru09:24
5