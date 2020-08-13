Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
Подробнее о событии
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВвчера в 10:41
Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51
ПолитРоссия

Focus: отказ России от доллара обернется тяжелыми последствиями для США

ПолитРоссия05:16
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостейвчера в 09:50
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
238

Little Big представили клип на песню Tacos

В видео снялся актер Дмитрий Красилов (Пухляш), который принимал участие в клипе на песню Uno, с которой группа должна была представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
NewInform05:54

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
87