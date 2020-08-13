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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
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Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новости10:51
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВ10:41
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостей09:50
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблер10:12
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru09:06
Век

Китай и Россия отказываются от доллара, приближаясь к «финансовому союзу»

Век11 августа в 09:18
Новые Ведомости

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

Новые Ведомости10 августа в 05:31

Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал наставника "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей за оскорбление судейской бригады в перерыве матча первого тура чемпионата России против московского "Локомотива", передает сайт организации.
Газета.Ru13:43

Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что у него вызывают жалость видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют участников протестных акций, несогласных с результатами выборов.
Инфорос09:24
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Пригожин осудил Спивакова за отказ от ордена, врученного Лукашенко

Ранее Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо Александру Лукашенко, в котором отказался от наград, врученных ему президентом Белоруссии, а также раскритиковал действия власти в стране.
Телеканал 360°23:43
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
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