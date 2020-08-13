Россия начала отказываться от доллара
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Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
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Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах
Новые Ведомости10 августа в 05:31