Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
Подробнее о событии
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новости10:51
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВ10:41
Век

Китай и Россия отказываются от доллара, приближаясь к «финансовому союзу»

Век11 августа в 09:18
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостей09:50
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru09:06
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблер10:12
Новые Ведомости

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

Новые Ведомости10 августа в 05:31

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Газета.Ru03:24
1,8K

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
РИА Новости10:32
72

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 августа, сократились на 4,5 млн баррелей — до 514,1 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 10:54

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
189

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
454