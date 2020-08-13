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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.В источнике
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ИА Красная Весна

Дедолларизация международной торговли РФ и Китая преодолела половину пути

ИА Красная Веснавчера в 16:00
Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Век

Китай и Россия отказываются от доллара, приближаясь к «финансовому союзу»

Век11 августа в 09:18
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51
Новые Ведомости

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

Новые Ведомости10 августа в 05:31

В Польше признали мощь российского Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь, признает Defence24.
Lenta.ru17:16

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовойвчера в 13:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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