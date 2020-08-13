Экономика
Lenta.ruРоссия начала отказываться от доллара
Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
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Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах
Новые Ведомости10 августа в 05:31
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:16
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости 09:58
Происшествия
Таксист выбросил туристку с годовалым ребенком в поле в Крыму
В Крыму таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 12:53
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка
66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка В период самоизоляции, в котором оказалась вся страна, Любовь Успенская рассказывала подписчикам, что наконец отдохнула от семейных скандалов и у нее появилось свободное время заняться домашними делами и даже начала практиковать йогу.
Вокруг ТВ 16:07
Политика
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM».
REGNUM 16:19
Футбол
Бывший защитник «Панатинаикоса» Инсуа стал игроком АЕКа
Защитник Эмануэль Инсуа подписал контракт с АЕКом до лета 2023 года, сообщает пресс-служба греческой команды.
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
После прошедших акций ряд белорусский журналистов объявил о своем увольнении с работы, в том числе работники "Беларусь-1".
Газета.Ru 12:34
Политика
Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru 15:20
Политика
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ
«По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — цитирует заявление главы внешнеполитического ведомства информационное агентство WAFA.
Известия 16:31
Политика
Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы
Власти Литвы, Латвии и Польши полагают, что наилучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии могло бы стать проведение повторных президентских выборов.
Octagon.Media вчера в 10:51
Финансы
Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России.
РБК 15:16
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК 07:17
Футбол
ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" вырвал победу над итальянской "Аталантой" в матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА и стал первым полуфиналистом турнира.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.
Российская газета 14:49
Политика
Познер вспомнил своё высказывание в адрес Лукашенко 25-летней давности
Телеведущий Владимир Познер вспомнил своё неоднозначное высказывание в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко 25-летней давности.
Аргументы и Факты 02:07
Здоровье
В Ростовской области открыли два новых ковидных госпиталя
По словам Быковской, в резерве находятся еще 200 коек в Миллерово и 670 — в областной клинической больнице № 1. Там откроют ковидные госпитали, если в регионе ухудшится эпидемиологическая обстановка.
161.ru 07:45
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков станет помощником Сергея Семака
Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Александр Анюков в начале следующей недели войдет в тренерский штаб Сергея Семака.
BetOn 10:00
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
Происшествия
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС 13:18
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Москва, 13 августа 2020, 19:08 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 3 августа по 10 августа выросла на две копейки, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и составила 45,66 рубля.
REGNUM 12:08
Политика
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах, и приносит извинения.
Известия 16:18
Технологии
Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться
Сделано это было после того как студия-разработчик Epic Games добавила в свой проект систему прямой оплаты, чтобы не отчислять 30-процентную комиссию за внутриигровые покупки.
Российская газета 16:28
Политика
Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса
Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском 14:43
Шоу-бизнес
Барановская считает, что без нее Аршавин бы не заработал миллиона
Телеведущая Юлия Барановская оценила свой вклад в финансовый успех экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, с которым она прожила девять лет.
Мойка78 08:43
Происшествия
В Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД
Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СК по региону.
Газета.Ru 10:10
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть 08:41