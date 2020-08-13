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Россия начала отказываться от долларов при расчетах с Китаем

Как отмечают эксперты, Москва предпочитает получать оплату за экспорт в Поднебесную в евро. По данным Центробанка РФ, доля расчетов между странами в евро в первом квартале 2020 года выросла более чем на 50%.В источнике
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ПолитРоссия

Focus: отказ России от доллара обернется тяжелыми последствиями для США

ПолитРоссия05:16
Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВвчера в 10:41
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостейвчера в 09:50
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Суды Волгограда опять эвакуируют из-за сообщений о минировании

В настоящее время эвакуируют сотрудников и посетителей судов для проверки данного сообщения сотрудниками регионального ГУ МВД России, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Московский Комсомолец06:23
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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