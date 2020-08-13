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Как отмечают эксперты, Москва предпочитает получать оплату за экспорт в Поднебесную в евро. По данным Центробанка РФ, доля расчетов между странами в евро в первом квартале 2020 года выросла более чем на 50%.В источнике
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