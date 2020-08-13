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Россия начала отказываться от долларов при расчетах с Китаем

Как отмечают эксперты, Москва предпочитает получать оплату за экспорт в Поднебесную в евро. По данным Центробанка РФ, доля расчетов между странами в евро в первом квартале 2020 года выросла более чем на 50%.В источнике
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ПолитРоссия

Focus: отказ России от доллара обернется тяжелыми последствиями для США

ПолитРоссия05:16
Московский Комсомолец

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолецвчера в 14:10
Дума ТВ

Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВвчера в 10:41
Народные новости

Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новостивчера в 10:51
Рамблер

Россия начала отказываться от доллара

Рамблервчера в 10:12
Общественная служба новостей

Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостейвчера в 09:50
Lenta.ru

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 09:06

В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт02:35
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов заявил, что руководство телеканала не стало наказывать его за критику судейства в матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2).
Газета.Ru04:13

Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск.
Российская газета03:47
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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