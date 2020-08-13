Экономика
Lenta.ruРоссия начала отказываться от доллара
Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости 16:33
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
iReactor 08:17
Происшествия
Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
RT на русском 19:58
Политика
В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко
В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Реальное время 04:21
Политика
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM".
Газета.Ru 16:22
Экономика
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости 05:13
Политика
Скабеева отметила эффективность ОМОНа в Белоруссии
Пресечение протестов в Минске назвали жестким, но российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила силовиков.
Экономика сегодня 12:31
Футбол
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия 20:00
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Технологии
Epic Games подала в суд на Apple за запрет Fortnite в App Store
Вашингтон, 14 августа 2020, 02:27 — REGNUM Epic Games подала судебный иск против Apple после того, как та заблокировала её многопользовательскую игру Fortnite в своём магазине App Store.
REGNUM 19:27
Авто
Hyperion представил водородный суперкар Hyperion XP-1
Американская компания Hyperion Motors рассекретила водородный суперкар XP-1.
Про Кроссоверы 05:09
Игры
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Хоккей
Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»
«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
Спорт-Экспресс 22:47
Общество
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи.
РБК 20:24
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.
Российская газета 17:30
Кино
Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября
Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform вчера в 06:15
Политика
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
РИА Новости 02:31
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
Политика
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM 23:16
Здоровье
Запись по талонам ввели в поликлиниках Читы
В медучреждениях Читы ввели запись по талонам, чтобы избежать очередей и разграничить потоки людей.
Московский Комсомолец Чита 01:42
Авто
Первый турецкий электрокросс Togg выйдет в 2022 году
Evo-rus.com вчера в 03:07
Армия и оружие
CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
Пентагон формирует новую рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые были замечены военными самолётами США.
RT на русском 22:14
Кино
Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»
Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Киноафиша России вчера в 07:24
Общество
В Нижнекамске некоторые категории граждан могут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно
По 10 тысяч рублей ежемесячно может получать определенная категория граждан.
НТР 24 07:30
Общество
Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых
«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360° 19:43
Экономика
Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%
Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG.
Российская газета 17:01