Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
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Россия начала отказываться от доллара в торговых расчетах

Дума ТВ10:41

Россия начала отказываться от долларов при расчетах с Китаем

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Стратегия Москвы вытесняет доллар из торговли России и Китая

Народные новости10:51

Россия променяла доллары на евро

Московский Комсомолец14:10

Россия начала отказываться от доллара

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Россия стала отказываться от доллара

Общественная служба новостей09:50

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru09:06
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости 16:33
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Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой

Актриса Елизавета Арзамасова стала блондинкой и удивила фанатов своим новым образом.
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Культура

Актёр из фильма «Битва за Севастополь» умер в возрасте 35 лет

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Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора

Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
RT на русском 19:58
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Политика

В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Политика

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM".
Газета.Ru 16:22
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Экономика

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, следует из данных Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости 05:13
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Политика

Скабеева отметила эффективность ОМОНа в Белоруссии

Пресечение протестов в Минске назвали жестким, но российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила силовиков.
Экономика сегодня 12:31
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Футбол

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия 20:00
Происшествия

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
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Технологии

Epic Games подала в суд на Apple за запрет Fortnite в App Store

Вашингтон, 14 августа 2020, 02:27 — REGNUM Epic Games подала судебный иск против Apple после того, как та заблокировала её многопользовательскую игру Fortnite в своём магазине App Store.
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Авто

Hyperion представил водородный суперкар Hyperion XP-1

Американская компания Hyperion Motors рассекретила водородный суперкар XP-1.
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Религия

Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

ТАСС 17:05
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Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре

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Хоккей

Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
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Общество

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи.
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Футбол

«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.
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Кино

Премьеру «Довода» в России перенесли на 3 сентября

Новая дата выхода фильма "Довод", режиссером которого выступил Кристофер Нолан, привнесла в эту череду досадных переносов приятную для поклонников творца неожиданность — на этот раз дату релиза сдвинули на неделю раньше, 3 сентября.
NewInform вчера в 06:15
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Политика

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.
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Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
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Политика

ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

Государственные Вести 10:06
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Общество

ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет

С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
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Политика

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
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Здоровье

Запись по талонам ввели в поликлиниках Читы

В медучреждениях Читы ввели запись по талонам, чтобы избежать очередей и разграничить потоки людей.
Московский Комсомолец Чита 01:42
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Авто

Первый турецкий электрокросс Togg выйдет в 2022 году

Evo-rus.com вчера в 03:07
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Армия и оружие

CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО

Пентагон формирует новую рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые были замечены военными самолётами США.
RT на русском 22:14
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Кино

Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
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Общество

В Нижнекамске некоторые категории граждан могут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно

По 10 тысяч рублей ежемесячно может получать определенная категория граждан.
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Общество

Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360° 19:43
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Экономика

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG.
Российская газета 17:01
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