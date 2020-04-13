Энергетика
Lenta.ruРоссия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
В настоящий момент цена газа для Китая остается выше, чем поставки в западном направлении без учета Белоруссии. По данным ФТС, в декабре 2019 года «Газпром» продавал газ Европе по 201 доллару за тысячу кубометров, в январе 2020-го — по 168 долларов, а в феврале — по 145 долларов.
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Российский «Газпром» начал поставки газа в КНР с цены в 200 долларов за тысячу кубов
Новостной фронтвчера в 10:32
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Нижегородская область занимает пятое место в стране по количеству зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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В Сети появился первый кадр из экранизации «Дюны» с Тимоти Шаламе
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В Свердловской области подтвердили еще 8 случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщил во вторник, 14 апреля о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории Свердловской области.
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Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
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Если Google сумеет перенести режим HDR в Camera Go, то обладатели недорогих смартфонов на базе Android Go смогут создавать более детализированные и качественные фотографии, а значит, приложение будет пользоваться большой популярностью.
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В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55
Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
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Пандемия коронавируса негативно влияет на весь мир, заявил Путин
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