Стоимость российского газа, идущего в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в январе-феврале 2020 года составила 203 доллара за тысячу кубометров. Об этом со ссылкой на данные Генеральной администрация по таможне КНР и Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщает «Интерфакс».

Россия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле

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