Энергетика
Piter.tvРоссия начала продавать газ в Китай в полтора раза дешевле
Аналитики рассказывают, что РФ продает по данному направлению газ в 1,5 раза дешевле, чем надеялась реализовывать на момент начала строительства трубопровода. В 2014 году "Газпром" подписал постановление о строительстве "Силы Сибири".
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Российский «Газпром» начал поставки газа в КНР с цены в 200 долларов за тысячу кубов
Новостной фронтвчера в 10:32
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Комментарии
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Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
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Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства
Находящаяся на грани банкротства из-за отмененных концертов и корпоративов Успенская нашла новый способ заработка.
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Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
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На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео
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