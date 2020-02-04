В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".

с чего всё началось

Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Россия начала производить С-400 для Индии

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