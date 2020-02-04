Политика
Lenta.ruРоссия начала производить С-400 для Индии
Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".РИА Новости19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Здоровье
В Забайкалье расширяют меры профилактики гриппа и коронавируса
Меры по недопущению распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ доведены сегодня до перевозчиков Забайкалья, которые занимаются регулярными перевозками на территории региона, сообщили в краевом правительстве.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Политика
Политолог назвал ошибку Зеленского на встрече с Эрдоганом
Украинский политолог Юрий Романенко в своем Telegram-канале рассказал об ошибке президента Украины Владимира Зеленского, которая была допущена в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Общество
Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов
Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Армия и оружие
В Сирии отменили патрулирование России и Турции
Патрулирование отменили после обстрела турецких военных со стороны армии Сирии в провинции Идлиб.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо
Второй боевик - уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз (позывной - Абу Удей) - сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали в Париже
Армия и оружие
В Триполи прибыли высокопоставленные лица из США
Высокопоставленная американская делегация вслед прибыла в Триполи 2 февраля, сообщил источник ливийскому частного телеканалу 218TV.