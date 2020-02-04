Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала производить С-400 для Индии

Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Россия начала производство С-400 для Индии

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
РИА Новости19:03

Подробнее о событии

Производство С-400 для Индии стартовало в России

Российская газета19:30

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru19:52

В России началось производство С-400 для Индии

RT на русском19:43

Россия начнет производить С-400 по заказу Индии

Телеканал 360°20:24

Россия начала изготовление С-400 для Индии

Газета.Ru19:12

Стартовало производство С-400 для Индии

РЕН ТВ19:07

Россия начала производство С-400 для Индии

РИА Новости19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

РБК 21:02
Здоровье

В Забайкалье расширяют меры профилактики гриппа и коронавируса

Меры по недопущению распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ доведены сегодня до перевозчиков Забайкалья, которые занимаются регулярными перевозками на территории региона, сообщили в краевом правительстве.
Номер один 05:21
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru 07:30
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Газета.Ru 02:55
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru 21:22
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
ТАСС 20:05
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru 15:39
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
Политика

Политолог назвал ошибку Зеленского на встрече с Эрдоганом

Украинский политолог Юрий Романенко в своем Telegram-канале рассказал об ошибке президента Украины Владимира Зеленского, которая была допущена в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
РЕН ТВ 18:48
Общество

Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов

Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
REGNUM 13:02
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Газета.Ru 16:25
Экономика

Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
ТАСС 16:00
Армия и оружие

В Сирии отменили патрулирование России и Турции

Патрулирование отменили после обстрела турецких военных со стороны армии Сирии в провинции Идлиб.
Росбалт 08:59
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Экономика

Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
РБК 14:09
Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия 02:50
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

Toyota Probox слетела в бетонный водоотвод возле кладбища в Чите

Zab.RU 19:46
Армия и оружие

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Второй боевик - уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз (позывной - Абу Удей) - сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
ТАСС 21:11
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали в Париже

StarHit.ru 03:00
Армия и оружие

В Триполи прибыли высокопоставленные лица из США

Высокопоставленная американская делегация вслед прибыла в Триполи 2 февраля, сообщил источник ливийскому частного телеканалу 218TV.
Красная весна вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное