Политика
Lenta.ruРоссия начала производить С-400 для Индии
Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей».
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с чего всё началось
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".РИА Новостивчера в 19:03
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Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
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Энергетика
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Общество
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В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
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