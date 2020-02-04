Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала производить С-400 для Индии

Россия начала производить зенитные ракетные системы С-400 для Индии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он уточнил, что изготовлением С-400 для Индии занялся концерн ВКО «Алмаз-Антей».
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с чего всё началось

Россия начала производство С-400 для Индии

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Россия может принять участие в разработке индийского самолета

РИА Новости01:37

В России началось производство С-400 для Индии

RT на русскомвчера в 19:43

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ruвчера в 19:52

Россия начнет производить С-400 по заказу Индии

Телеканал 360°вчера в 20:24

Производство С-400 для Индии стартовало в России

Российская газетавчера в 19:30

Россия начала изготовление С-400 для Индии

Газета.Ruвчера в 19:12

Стартовало производство С-400 для Индии

РЕН ТВвчера в 19:07
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Экономика

Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Интерфакс вчера в 08:13
Здоровье

Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Известия вчера в 23:27
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, передает турецкое агентство «Анадолу».
Коммерсантъ вчера в 13:47
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
Общество

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 03:00
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости вчера в 05:57
Спорт

Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки

Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Здоровье

Одобрен проект строительства Центра ядерной медицины в Бурятии

По данным официального портала «Республика Бурятия» на апрель 2019 года, на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 17,6 тысячи пациентов.
Vademecum вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Космос

В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора

Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Live24 02 февраля в 04:22
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.
RT на русском 01:54
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Происшествия

Первая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в Гонконге

Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.
Интерфакс вчера в 22:49
Общество

В Китае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа

URA.Ru 01 февраля в 19:37
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Общество

Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
RT на русском 01:31
Экономика

Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности

Объединенная программа «Мультибонус» позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге).
Плас вчера в 03:15
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 02 февраля в 21:25
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