Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия начала производство С-400 для Индии

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
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с чего всё началось

Россия начала производство С-400 для Индии

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Россия начнет производить С-400 по заказу Индии

Телеканал 360°вчера в 20:24

Стартовало производство С-400 для Индии

РЕН ТВвчера в 19:07

В России началось производство С-400 для Индии

RT на русскомвчера в 19:43

Производство С-400 для Индии стартовало в России

Российская газетавчера в 19:30

Россия начала изготовление С-400 для Индии

Газета.Ruвчера в 19:12

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ruвчера в 19:52

Россия начала производство С-400 для Индии

РИА Новостивчера в 19:03
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Здоровье

В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС вчера в 21:05
Армия и оружие

«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель

Потенциал российского истребителя Су-35 существенно ограничен в сравнении с более передовыми машинами своего класса.
Военное обозрение 02 февраля в 22:21
Здоровье

Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Аргументы недели 00:15
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Игры

PlatinumGames анонсировала ремастер The Wonderful 101

CyberSport.ru вчера в 21:45
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Далласу», Бучневич и Панарин набрали по очку

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступили "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Актуальные Новости вчера в 05:52
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Дочери Алсу исполнили первый хит мамы

Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Летидор вчера в 01:40
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
ТАСС вчера в 18:49
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru вчера в 11:43
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Спорт

Глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.
RT на русском вчера в 15:35
Экономика

В Приамурье обсуждается строительство второй очереди комбината «Тепличный»

Губернатор Василий Орлов обсудил с руководством ООО «Тепличный» строительство второй очереди комбината.
АСН24 вчера в 23:27
Общество

Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

Известия вчера в 20:43
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Кино

Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel

Слово и Дело вчера в 13:58
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК вчера в 06:10
Гаджеты

МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Ferra вчера в 11:12
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 12:33
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 02 февраля в 06:33
Армия и оружие

«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
РБК вчера в 12:44
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