В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.

Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Армия и оружие Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов".

Авто Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси В 2020 году «БелДжи» планирует собрать не менее 2000 автомобилей CoolRay, немалая часть которых может попасть на российский рынок.

Общество Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.

Экономика Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5% По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.

Политика Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".

Происшествия Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.

Политика Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Авто Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля Если вы не уверены в "честности" пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.

Экономика Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.