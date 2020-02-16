Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом со ссылкой на наблюдателей сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.
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Россия наводит порядок в зоне конфликта турецких и сирийских войск

Общественная служба новостей09:06

Российские военные взяли под контроль важнейшую трассу в Сирии

Ридус08:27

Россия начала брать под контроль главное шоссе Сирии

News.ru07:41

Российская военная полиция начала занимать стратегическое шоссе «Алеппо - Дамаск»

Ruposters.ru07:48

Подразделения российской военной полиции размещаются вдоль стратегического шоссе Алеппо – Дамаск

Эхо Москвы07:31

СМИ: военная полиция России начала размещение на шоссе Алеппо - Дамаск

ТАСС07:25

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Lenta.ru07:13
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Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
Экономика

Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 09:09
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Армия и оружие

Асад: враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов

Сообщается, что в ходе встречи с иранской делегацией Асад подчеркнул, что "враждебные для сирийского народа государства продолжают попытки защитить террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов".
РИА Новости 09:42
Футбол

Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Матч ТВ 07:10
Авто

Кроссовер Geely Coolray начали собирать в Беларуси

В 2020 году «БелДжи» планирует собрать не менее 2000 автомобилей CoolRay, немалая часть которых может попасть на российский рынок.
5 колесо 14 февраля в 07:12
Экономика

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК 14 февраля в 02:21
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Политика

США повысят пошлины на импортируемые из ЕС самолёты до 15%

«Соединенные Штаты повышают дополнительные таможенные пошлины, налагаемые на воздушные суда из ЕС, с 10% до 15%, начиная с 18 марта 2020 года», – говорится в сообщении ведомства.
Профиль 14 февраля в 23:59
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру 14 февраля в 08:00
Экономика

Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%

По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях.
Псковское агентство информации 14 февраля в 10:18
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.
Вести.Ru 08:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru 08:52
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Политика

Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис

В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Взгляд.ру 07:18
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Биатлон

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

РИА Новости 07:40
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru 01:05
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Авто

Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Если вы не уверены в "честности" пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.
Российская газета 14 февраля в 06:10
Экономика

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru 14 февраля в 09:00
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru 01:53
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
ТАСС вчера в 23:07
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